Можно ли сделать остановку на перекрестке с круговым движением

Количество круговых развязок со строительством новых дорог только растет: это удобное и безопасное решение. Но не каждый водитель знает все нюансы их проезда.

К примеру, можно ли на круге парковаться или высаживать пассажиров? Ведь круг по сути - это не дорога, а перекресток. Согласно ПДД остановка на перекрестке запрещена.

Однако здесь есть уточнение. С юридической точки зрения перекрестком круг является в местах примыкания съездов, пишет aif.ru. В других частях он представляет собой дорогу с односторонним движением. Поэтому правила проезда по кругу регулируются не только разделом 13 ПДД, где говорится о проезде перекрестков, но и общими положениями ПДД.

При соблюдении некоторых условий остановка на круговом перекрестке не запрещена. Если выезды расположены на достаточном удалении - более 5 метров от вашей машины, если нет остановки общественного транспорта и запрещающих знаков, то остановиться можно. Это прописано в пункте 12.4 ПДД.

В нем говорится, что остановка запрещается "на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу".

Если условия нарушить, то штрафа не избежать. Согласно статье 12.19 КоАП он составит 500 рублей в регионах и 2500 рублей в городе федерального значения, Москве и Санкт-Петербурге.

Если встать на месте остановки маршрутных транспортных средств или стоянки такси, либо в пределах 15 метров от них, то штраф будет еще выше - 1000 рублей и 3000 рублей соответственно. Исключением является только кратковременная остановка для посадки или высадки пассажиров.