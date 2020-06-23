На новых BMW приборка и экран мультимедиа будут как у Mercedes

BMW тестирует новое поколение 2 Series Active Tourer, в салон которого удалось проникнуть фотошпионам. Благодаря полученным фотографиям становится понятна концепция организации приборной панели и дисплея информационно-развлекательного комплекса.

Разумеется, что баварский автопроизводитель в этом случае не претендует на звание новатора, так как аналогичное решение, например, есть у автомобилей Mercedes-Benz: когда виртуальная комбинация приборов и экран мультимедиа объединены под одним стеклом.

Можно отметить, отсутствие рычага трансмиссии, который заменён на суперкомпактный джойстик, и увеличенную толщину рулевого колеса.

Фото: www.carscoops.com

Как и прошлое поколение, новый BMW 2 Series Active Tourer создан на переднеприводной платформе UKL с поперечным расположением двигателя. Линейка силовых агрегатов, в которую входят 150-сильный турбодизель и 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 231 л.с., вероятно, больших изменений не претерпит, но мы вправе рассчитывать на появление по крайней мере мягко-гибридных модификаций. Коробки передач - 6-скоростная "механика" и 8-диапазонный "автомат".

Основным конкурентом компактвэна BMW является Mercedes-Benz B-Class. Когда 2 Series Active Tourer выходил на рынок, он был автомобилем с рядом компромиссных решений, потому что компания прощупывала почву, но новое поколение обещает значительные улучшения по всем фронтам.

Мировая премьера BMW 2 Series Active Tourer следующей генерации может состояться в этом году, в продаже новинка вряд ли появится раньше 2021-го.

В России модель не представлена, и вряд ли новое поколение доберётся до нашего рынка.