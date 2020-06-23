Начал работу официальный сайт ЧМ-2021

Подготовка к мировому хоккейному триумфу, который состоится с 21 мая по 6 июня 2021 года сразу в двух европейских столицах - в Минске и Риге, после окончательного утверждения новых сроков чемпионата мира дополнился электронной страницей официального сайта турнира.

Об этом стало известно 23 июня в Федерации хоккея Беларуси, где пояснили, что сайт, посвященный планетарному форуму, оформлен на английском, русском и латышском языках.

Кстати, подробности о предстоящем турнире можно узнавать и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте". Сообщается, кроме того, что уже подготовлен и первый проморолик предстоящего чемпионата. Правда, расписание и информация о продаже билетов будут объявлены позднее.

В белорусской столице, информирует агентство, матчи 84-го чемпионата мира по хоккею проведут команды группы А - Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания. А участники группы B - Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан - сразятся на ледовой арене в Риге.

А финальная встреча за мировую хоккейную корону пройдет 6 июня в "Минск-Арене", уточняют источники в спортивной федерации.