Норвежский пенсионер купил Mclaren: он не смог себе позволить Ford

78-летний пенсионер из Норвегии Хенри Харфельд осенью 2019 года выбирал себе новый автомобиль. Большой фанат гоночных Ford он первым делом примерился к центральномоторному купе на углепластиковом шасси Ford GT. Но сведя баланс своего счета, Хенри счет в 11 млн крон, которые просили за машину, слишком значительной суммой.

В поисках альтернативы Хенри остановил выбор на McLaren 720S Spider, 710-сильном спорткаре с откидывающемся верхом.

"4,3 млн крон (31 миллион рублей) после обвала курса - это как 5 миллионов, - не без гордости за собственный прагматизм делится Хенри. - Тормоза явно хуже, чем на Ford, я проверял".

Но в конечном итоге пенсионер доволен своим приобретением, по его словам, McLaren всегда в центре внимания, и ему это приятно: "Однажды меня остановила дорожный инспектор, чтобы просто посмотреть на машину."

Открытый McLaren - не самая экзотичная машина бывшего профессионального мотогонщика и владельца типографии Хенри Харфельда, в его гараже уже стоят редкий Pontiac Trans Am Formula 455 1974 года, Cobra 427 1979 года - родстер на легком алюминиевом шасси с могучей "восьмеркой" Ford под капотом, Ford GT40 и гоночный прототип Tiga C2, на котором в начале 1990-х Хенри провел несколько гонок в скандинавской автоспортивной серии.

"Я очень стар, осталось так мало времени насладиться скоростью", - делится Хенри.