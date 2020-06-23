Серьезно расширен и дополнен пакет антикризисных мер поддержки граждан и экономики страны в целом. Можно сказать, что на сегодняшний день эта программа антикризисной поддержки, которая принята в России, выглядит не только одной из самых масштабных в мире, она выглядит как одна из наиболее системных и стратегически выстроенных. То есть решаются не только задачи текущего момента, когда в непростой ситуации необходимо поддержать те или иные секторы экономики, семьи, сохранить и увеличить уровень занятости, но и формулируются новые стратегические задачи и направления развития экономики и страны в целом в той новой реальности, в которой мы все оказались после нескольких месяцев эпидемиологического глобального кризиса.

Например, цифровой скачок, который по сути, мы должны были совершить и который будет происходить и дальше. Ранее он мог бы занять у нас годы, а сейчас занял месяцы. Так вот, он требует и соответствующих этому переходу новых акцентов в экономической политике, дополнительной ставки на IT, на цифровой сектор, на развитие цифровой экономики. Сейчас принимаются соответствующие стратегические решения и принимаются весьма оперативно, на опережение глобальных конкурентов.

Одновременно главной темой выступления президента все-таки является реализация и развитие на новом уровне принципов ответственного социального государства, государства социальной справедливости и солидарности, действующего соответствующим образом на практике и системно. И только так можно быть сильными и конкурентоспособными в этой новой ситуации в мире, где рассчитывать и опираться, как говорить президент, можно только на себя, на российское общество, на единство, на общие ценности и принципы развития. Конечно, здесь опять же очень важны и те конкретные меры поддержки, которые приняты, но не менее важно и то, что президентом заявлена и дальнейшая политика увеличения доли бюджетных расходов на развитие образования, здравоохранения, социальной политики в целом - тех сфер, которые традиционно наиболее важны для граждан. А кроме того, как показала жизнь, именно развитие социальных отраслей, прежде всего системы здравоохранения, имеет решающее значение, чтобы выходить из таких ситуаций, как нынешняя, с минимальными потерями и в целом обеспечивать национальную безопасность в современном мире.

Тоже самое касается и повышения ставки НДФЛ на высокие доходы. Эта мера не просто налоговая, она является также, по сути, ценностной, потому что это целевое налогообложение. Здесь речь идет о стимулировании механизмов общественной солидарности в решении таких важных и благородных задач, как помощь семьям в сложных ситуациях, где дети болеют серьезными заболеваниями.

Я думаю, неслучайно президент подчеркнул: главное, что вытекает из нынешней ситуации и создается благодаря новым конституционным положениям, в случае их одобрения на всенародном голосовании - это принципиально новые и более высокие требования к эффективности государства, к содержанию социальной и экономической политики, новые требования к решению задач развития страны и повышения качества жизни людей. Во многом именно от качества государства, от качества управления очень сильно зависело то, как страна справится с эпидемией коронавируса, минимизированы последствия, потери. Как раз здесь многое удалось сделать. И здесь, например, очень важно, что в Конституцию не только предлагается внести гарантии доступности здравоохранения, но и закладываются дополнительные механизмы взаимодействия всех уровней власти - от федерального до муниципального - для повышения эффективности единой системы здравоохранения.

Точно также сейчас от качества государства и управления во многом зависит и то, как мы сможем двигаться дальше, уже имея в виду дальнейшее восстановление, а главное долгосрочное развитие страны в новых условиях.

И здесь нынешнее обращения Владимира Путина и те меры, решения, которые им предложены, их масштаб, системность и стратегическая ориентированность - это, по сути, как раз и есть стандарт новых высоких требований к эффективности государства и оснащенности социально-экономической политики. Стандарт ответственного и действующего социального государства, который Президентом сейчас и задается. На годы и десятилетия вперёд.