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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Экономика
23.06.2020 18:33
Текст: Ксения Воронцова

Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

Президент России Владимир Путин предложил бессрочно снизить ставки страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%, а также существенно уменьшить налог на прибыль с 20% до 3%.

Глава государства в обращении к россиянам подчеркнул, что быстрый переход значительной части деловой жизни, работы различных сервисов в онлайн-режим в период пандемии коронавируса показал, какими возможностями обладает российский IT-сектор.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По его словам, для поддержки и развития такой отрасли нужны нетривиальные подходы и решения. В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.

"В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний", - сказал он.

Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. "Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно", - заявил президент.

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Также он предложил бессрочно уменьшить ставку налога на прибыль для этих компаний с нынешних 20% до 3%. "Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - заметил Путин.

Он также попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер.

Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
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