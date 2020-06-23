Осужденный за шпионаж Пол Уилан не станет обжаловать приговор

Что же касается планов по подаче прошения о помиловании, то, по словам адвоката, этот вопрос пока остается открытым. "Такое решение будет принято после консультаций с представителями посольств. В любом случае этот вопрос будет решен после вступления приговора в силу", - сказала Карлова, уточнив, что это произойдет в конце текущей недели.

Ранее сообщалось, что не исключается обмен Пола Уилана. Но этот вопрос находится не в компетенции адвокатов, а будет принят на уровне властей двух стран.

Пол Уилан, ранее проходивший службу в морской пехоте США, был задержан в номере отеля "Метрополь" в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ сообщали, что американский гражданин был схвачен "при проведении шпионской акции". Позже выяснилось, что Уилан кроме гражданства США имеет еще три - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получали запросы о правовой помощи.

Пол Уилан в последнем слове заявил, что не виновен и шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации спецслужб - якобы ему передали флешку с фотографиями из туристической поездки в Сергиев Посад, но в действительности там оказались секретные данные.

Напомним, после осуждения Уилана - его приговорили к 16 годам лишения свободы по статье 276 УК РФ "шпионаж" - его адвокаты и сам фигурант заявили о намерении обжаловать приговор в установленные законом 10 суток. Однако позже этот вопрос был поставлен под сомнение в связи с тем, что обращение в апелляционную инстанцию может помешать решению вопроса об обмене Уилана на кого-то из осужденных в США россиян.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков 16 июня заявил, что Пол Уилан не фигурирует в схемах обмена заключенными между Россией и США. В то же время источник сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена американца. Причем речь идет об обмене его сразу на двоих россиян - Виктора Бута и Константина Ярошенко. Якобы, обмен может произойти в рамках их помилования президентами двух стран.