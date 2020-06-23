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Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Текст: Ольга Игнатова
С июля Пенсионный фонд России начнет производить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О новой выплате сегодня объявил президент России Владимир Путин.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.

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В ПФР обращают внимание: за новой выплатой не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении ранее назначенных выплат в 5 и 10 тысяч рублей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке

А вот если родители и опекуны пока не обращались за указанными выплатами, то они получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо от 3 до 16 лет. Заявления необходимо подать до 30 сентября включительно.

С апреля выплаты уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплаченных денег составила 274 млрд рублей.

Всю информацию о выплатах можно узнать в разделах на сайте ПФР: о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.

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