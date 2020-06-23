Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.

В ПФР обращают внимание: за новой выплатой не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении ранее назначенных выплат в 5 и 10 тысяч рублей.

А вот если родители и опекуны пока не обращались за указанными выплатами, то они получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо от 3 до 16 лет. Заявления необходимо подать до 30 сентября включительно.

С апреля выплаты уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплаченных денег составила 274 млрд рублей.

Всю информацию о выплатах можно узнать в разделах на сайте ПФР: о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.