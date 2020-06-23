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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Власть
23.06.2020 17:51
Текст: Татьяна Замахина

Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительной мере поддержки семей в условиях пандемии коронавируса. Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.

Ранее - в июне - такую разовую выплату уже получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. По оценке Путина, это стало масштабной мерой поддержки и хорошим подспорьем для семей в трудную минуту.

- Экономика еще не заработала в полную силу, а безработица подросла. Трудности еще не отступили, - констатировал российский лидер.

В связи с этим он предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка "от рождения до 16 лет".

- В общей сложности этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растут от 28 млн детей, - сообщил он.

Важно, что россиян при этом освободят от "бюрократии".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая - июльская - будет произведена автоматом, объявил Путин. То есть подавать повторное заявление, а также собирать справки не надо.

Такой же автоматический механизм, по его словам, будет предусмотрен для тех, у кого есть дети до трех лет и кто обращался за пособием, введенным ранее на детей такого возраста.

А те, кто еще по каким- то причинам не обращался за пособием или разовой выплатой, смогут сделать это просто и удобно - дистанционно (через Госуслуги) или через отделения ПФР. Получить выплаты можно будет без задержек, подчеркнул президент.

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