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23 июня 2020 г.

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей"

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю:

1. Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка.

2. Установить, что:

а) единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки;

б) гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249, единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов);

в) граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249, вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указа, до 1 октября 2020 г.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить, порядок и условия ее осуществления.

4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление единовременной выплаты в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин