Для соцподдержки и сохранения доходов семей с детьми глава государства поручил произвести единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории России, у которых есть дети до 16 лет, имеющие гражданство РФ, по 10 000 рублей на каждого ребенка. О такой мере Владимир Путин заявил сегодня в обращении к гражданам.

Выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении других мер соцподдержки.

Тем, кто уже получает соцвыплаты на детей в соответствии с указом президента от 7 апреля, средства поступят автоматически. Остальные смогут обратиться в Пенсионный фонд.