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23.06.2020 19:15
Рубрика: Власть

Путин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Текст: Кира Латухина
Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры. Речь продолжалась почти час, почти как Послание, и стала самой продолжительной из выступлений главы государства в течение последних месяцев.

Владимир Путин подвел предварительные итоги борьбы с эпидемией и поблагодарил всех граждан за ответственное отношение, призвав соблюдать эпидемиологические правила - надо ждать надежную вакцину, хотя она не панацея.

Президент поблагодарил медиков. Коронавирусные надбавки врачам и социальным работникам продлят еще на два месяца, до 15 сентября.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам

Глава государства объявил, что детей с тяжелыми и редкими болезнями будут лечить за счет повышенной ставки НДФЛ: с 1 января она увеличится с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, причем взимать этот повышенный налог будут с суммы сверх 5 млн. Это даст бюджету 60 млрд рублей. Но, конечно, уже существующие программы для таких малышей тоже останутся.

Родители снова получат прямые выплаты на детей - без бюрократии. В июле - по 10 тысяч рублей на ребенка от рождения до 16 лет. Мерой смогут воспользоваться семьи, в которых растет около 28 млн детей.

С 1 июля в России появится режим самозанятых, который можно будет оформить с 16 лет. Это уже не пилотный вариант для нескольких регионов.

Льготная ипотека под 6,5 процента будет распространена на квартиры в новостройках стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах - до 12 млн.

Семьи, где без работы остались один или оба родителя, будут получать по 3 тысячи рублей на ребенка и увеличенное пособие по безработице до конца лета.

Еще 100 млрд рублей будут выделены на льготные кредиты предприятиям пострадавших отраслей.

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IT-компании получат большие преференции, в том числе самую низкую налоговую ставку на прибыль в мире - 3 процента. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний - 14 процентов до 2023 года. Глава государства предложил снизить ее до 7,6 процента - и все - бессрочно.

Российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов - смогут платить фиксированный налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний в размере 5 млн рублей в год, и без дополнительной отчетности.

Дополнительные финансы получат и регионы, на компенсацию расходов по борьбе с коронавирусом - в размере 100 млрд рублей. Это к 200 млрд уже выделенным. И еще 100 млрд - на развитие дорожной сети.

В заключение Путин остановился на поправках к Конституции, напомнив, что они вступят в силу, только если граждане их поддержат. "Новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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