Семьи, где родители потеряли работу, продолжат получать выплаты на ребенка

Семьи, где один или оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка. Об этом во вторник Владимир Путин заявил в ходе видеообращения к нации.

"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу", - отметил российский президент. Поэтому все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе, сообщил Путин.

По его словам, на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, сейчас - свыше 2,5 миллиона.