Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке

"Выплату назначат автоматически и перечислят тому же заявителю, по тем же банковским реквизитам. У Пенсионного фонда есть для этого вся информация", - поясняется в документе.

О новом виде господдержки в среду, 23 июня, объявил президент. Единовременная выплата предусмотрена на каждого ребенка, рожденного с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Если детей в семье двое, то размер выплаты удваивается, если трое - утраивается, и так далее. При этом она назначается в дополнение к прежним выплатам, поэтому, чтобы ее получить, нужно подать заявление на них. Это можно сделать до 1 октября на портале госуслуг.

Новая выплата в размере 10 тысяч рублей начнет выплачиваться с 1 июля.