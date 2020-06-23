Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде серб Новак Джокович заявил, что сдал положительный тест на COVID-19.

На прошлой неделе Джокович участвовал в выставочном турнире в Хорватии, в ходе которого у двух игроков была выявлена коронавирусная инфекция - болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В соревновании выступил также россиянин Андрей Рублев, но у него коронавирус не обнаружили.

"Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошел на спад. К сожалению, инфекция не ушла, и это новая реальность, с которой нам предстоит жить, - сказал Джокович, чьи слова приводит Reuters. - Очень сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все будут в порядке".

Джокович сообщил, что он уходит на самоизоляцию на две недели. К слову, коронавирус был также обнаружен у жены серба, а вот у его детей - нет.