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23.06.2020 15:38
Рубрика: Спорт

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Текст: Артур Нанян
Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде серб Новак Джокович заявил, что сдал положительный тест на COVID-19.

На прошлой неделе Джокович участвовал в выставочном турнире в Хорватии, в ходе которого у двух игроков была выявлена коронавирусная инфекция - болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В соревновании выступил также россиянин Андрей Рублев, но у него коронавирус не обнаружили.

Фото: iStock
Финальный матч Рублева с Джоковичем в Хорватии отменили

"Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошел на спад. К сожалению, инфекция не ушла, и это новая реальность, с которой нам предстоит жить, - сказал Джокович, чьи слова приводит Reuters. - Очень сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все будут в порядке".

Джокович сообщил, что он уходит на самоизоляцию на две недели. К слову, коронавирус был также обнаружен у жены серба, а вот у его детей - нет.

Спорт Теннис Игроки Пандемия коронавируса COVID-19

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