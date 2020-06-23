Правительство предложило создавать спецфонды для ликвидации разливов нефти

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, обязывающую владельцев нефтехранилищ создавать специальные фонды для ликвидации разливов нефти. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению.

Проект поправок в закон "Об охране окружающей среды" был внесен правительством страны в Госдуму еще в 2018 году. Он был принят в первом чтении. Безусловно, именно недавние события заставили правительство и законодателей ускорить работу над инициативой и добить в нее важные дополнения.

"Проект направлен на обеспечение системного подхода в области предупреждения и ликвидации разливов нефти на сухопутной территории. Вводятся правила, аналогичные тем, что действуют для морских акваторий. Минприроды получит полномочия по утверждению финансовой методики по обеспечению деятельности по предупреждению и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов", - пояснил по итогам заседания Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что эксплуатирующие организации должны будут создавать резервные фонды для финансирования в том числе работ по ликвидации последствий аварий на нефтехранилищах.

"Прежде всего, во главу угла ставится предупреждение подобных аварий, так как во многом ущерб природе от разливов нефти может оказаться невосполним. При строительстве нефтехранилищ в обязательном порядке должны осуществляться мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду", - комментирует Владимир Груздев.