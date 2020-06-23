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23.06.2020 02:51

Председатель 75-й сессии ГА ООН назвал главные цели своей работы

Восстановление после пандемии коронавируса должно вести к созданию более справедливого общества, учитывающего интересы наиболее уязвимых категорий граждан. С таким заявлением в понедельник выступил избранный председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представитель Турции Волкан Бозкыр.

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По его словам, коронавирус угрожает здоровью и провоцирует гуманитарный кризис. "Но это также угроза, имеющая социальные, экономические и политические последствия, влияющая на ситуацию в области прав человека", - цитирует ТАСС выступление Боказыра. Он призвал думать об интересах наиболее нуждающихся и подчеркнул, что "никто не может быть в безопасности, пока все не в безопасности". Избранный глава ГА ООН выразил мнение, что для эффективности этой работы необходимо восстановить доверие людей к международным институтам.

Среди тем, которые будут в центре его председательства, Бозкыр также назвал 75-летие организации, укрепление многостороннего подхода, поддержку людей и стран, находящихся в наиболее тяжелой ситуации, а также гендерное равенство.

Напомним, представитель Турции Волкан Бозкыр был избран 17 июня председателем юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется в сентябре. Кандидатуру Бозкыра поддержали 178 стран-членов ООН. Новый председатель вступит в должность 16 сентября 2020 года и будет занимать ее в течение года.

Международные организации ООН

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