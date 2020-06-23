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Рубрика: Власть

Путин лично поздравил Вучича с победой его партии на выборах

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Сербии встретились сегодня в Кремле. Александр Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю юбилея Победы и обещал помочь в деле сохранения исторической памяти о Второй мировой войне.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Завтра подразделения сербской армии, вместе с российскими товарищами по оружию, пройдут по Красной площади", - заметил Владимир Путин.

Между Россией и Сербией прагматичные, особые, очень добрые союзнические отношения, оценил президент РФ и поздравил Вучича с убедительной победой его партии на парламентских выборах.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В прошлом году товарооборот вырос на 22,6 процента, а за первый квартал этого года - уже на 7,7 процента, заметил Путин. Две страны активно и небезуспешно сотрудничали в области борьбы с коронавирусом, продолжают инвестиционную деятельность, перечислил он.

Отношения развиваются по всем направлениям, включая вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами - не только пандемиями, но и терроризмом, и организованной преступностью. Идет взамодействие в области военного сотрудничества, в сфере ВТС. Развиваются отношения в области культуры, образования, в духовной сфере.

"Сербия и Россия - искренние друзья", - заявил Вучич. "У нас действительно дружеские, конструктивные, доверительные отношения по всем направлениям", - подтвердил он, добавив, что политические отношения сейчас на самом высоком уровне.

Сербский лидер поблагодарил Путина, назвав его своим другом, "за однозначную поддержку жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии, особенно ее территориальной целостности и суверенитета". И предложил поговорить о сложной политической ситуации на Западных Балканах.

Фото: скриншот/ Jutarnji Program TV HAPPY/ youtube.com
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"Сербия как свободное и независимое государство сохраняет военный нейтралитет", - подчеркнул Вучич, добавив, что это единственная страна в регионе с таким определением. Еще он поблагодарил Путина и российский народ за помощь в связи с пандемией.

"Для меня лично и для моей страны Сербии ваше приглашение принять участие завтра в параде Победы - большая честь. Мы гордимся нашей совместной Победой. Конечно, вы все сделали по вопросу сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. Мы будем помогать в этом вопросе", - заверил Вучич.

"И конечно, мы ожидаем вас до конца года в Белграде, в Сербии", - заключил гость.

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