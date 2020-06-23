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23.06.2020 15:16
Рубрика: Праздники

ЦОДД Москвы рекомендует отказаться от поездок в центр города

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Выезд на дачи москвичей перед праздником и приезд иностранных делегаций может спровоцировать дополнительные заторы на дорогах сегодня вечером. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Фото: ЦОДД/ Twitter.com
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- В среду, 24 июня, в Москве состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что на Парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит движение в городе, - сообщает пресс-служба.

Водителей просят заранее спланировать свой маршрут или отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города. Также на выезде из города в вечерние часы возможны заторы из-за разъезжающихся на дачи горожан в преддверии выходного дня.

#Москва #пробки