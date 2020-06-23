Эксперт заявил о снижении смертности от COVID-19 в России

К концу июля ежедневная смертность из-за COVID-19 по России снизится в разы. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, самое сильное снижение будет наблюдаться в Москве и Московской области - в 2-3 раза. В большинстве субъектов РФ в концу второго летнего месяца ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза, пишет РИА Новости. Эксперт уточнил, что в столице и Подмосковье пик эпидемии пройден. Большинство регионов России также достигли пика, вышли на плато.

Между тем, в России начались испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Она введена первой группе добровольцев. Итоги испытаний подведут ближе к августу, пообещали в Минздраве. После этого министерство оценит результаты и примет решение о возможности применения препарата для вакцинации населения.