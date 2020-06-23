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23.06.2020 13:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме

Текст: Ангелина Зеленькова

С сегодняшнего дня московские детские сады возобновили работу в обычном режиме. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, подписан совместный алгоритм действий с департаментом образования и Роспотребнадзором, который позволяет открыть дошкольные группы в детских садах, соблюдая максимальный санитарный эпидемиологический режим.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Перед приходом детей в детских садах проводится генеральная уборка, дезинфицируются игровые и спортивные площадки. Все сотрудники обязаны носить маску в течение всего рабочего дня и менять ее каждые 2-3 часа. В каждом дошкольном учреждении есть необходимый запас масок.

"Ребенок с подозрением на ОРВИ не допускается на территорию детского сада, а в случае, если заболевание было выявлено после прихода в учреждение, то ребенка изолируют до прихода родителей", - отметила Анастасия Ракова.

Чтобы уменьшить риск распространения вируса в садах был введен график прихода родителей. С каждым родителем подписывается индивидуальный график их прихода с ребенком и время, когда его можно забрать.Расписание составлено индивидуально, чтобы группы не пересекались.

"Мы исключили такую практику, когда дети из разных групп, в конце рабочего дня, в случае, если родители опаздывают, формируются в одну группу и ждут своих родителей", - добавила заммэра.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Напомним, 23 июня, в городе открываются бассейны, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы. После долгого перерыва в Москве заработают рестораны и кафе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. Так, за месяц прирост новых случаев заболевания сократился в четыре раза, снизилось и число госпитализаций.

По-прежнему в городе нельзя проводить массовые мероприятия. В общественных местах москвичи должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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