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23.06.2020 / 08:12
Текст: Сергей Бабкин

Москва открыла детские и спортивные площадки

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Москве снова открылись детские и спортивные площадки. Горожанам официально разрешено с сегодняшнего дня пользоваться всеми объектами уличной инфраструктуры, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
В Москве открываются фитнес-клубы и бассейны

Речь идет о качелях, лавочках, песочницах, а также уличных тренажерах и воркаут-зонах. Ранее они были опечатаны оградительными лентами.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Москве разрешается работа туристических агентств, возобновляются прогулки на теплоходах по Москве-реке. Также в обычный режим возвращаются учреждения соцзащиты и детские сады, где ранее действовали только дежурные группы.

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