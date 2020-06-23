23.06.2020 / 08:12
Москва открыла детские и спортивные площадки
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Москве снова открылись детские и спортивные площадки. Горожанам официально разрешено с сегодняшнего дня пользоваться всеми объектами уличной инфраструктуры, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
Речь идет о качелях, лавочках, песочницах, а также уличных тренажерах и воркаут-зонах. Ранее они были опечатаны оградительными лентами.
Кроме того, с сегодняшнего дня в Москве разрешается работа туристических агентств, возобновляются прогулки на теплоходах по Москве-реке. Также в обычный режим возвращаются учреждения соцзащиты и детские сады, где ранее действовали только дежурные группы.