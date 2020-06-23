Под Рязанью появится центр для разработки вакцин

В Рязанской области госкорпорация "Ростех" создаст научно-исследовательский центр по разработке вакцин. Его открытие намечено на ноябрь этого года, сообщает пресс-служба холдинга.

Центр построят на базе крупного завода, расположенного в селе Ялтуново Рязанского района. По информации "Ростеха", создаваемый научно-исследовательский центр будет состоять из четырех лабораторий: клеточных технологий, микробиологической, вирусологической и ПЦР-лаборатории.

Как пояснил исполнительный директор холдинга Олег Евтушенко, создание такого центра открывает новые возможности для исследований в области борьбы со вспышками различных инфекций. Пилотные серии новых вакцин, как ожидается, появятся уже в следующем году. И тогда же планируется начать их масштабное производство.

В планах центра - разработка живых вирусных вакцин, а также вакцин для профилактики гриппа на основе клеточных технологий.

Научный комплекс позволит серьезно сократить время выхода новых препаратов на рынок и создаст условия для партнерства с российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями, отмечают в госкорпорации. "Ростех" намерен инвестировать в проект более 400 миллионов рублей.