Собянин: Пандемия стала серьезным испытанием для спортсменов

Сегодня любители спорта отмечают Международный Олимпийский день - в память об основании МОК 23 июня 1894 г.

Мы, конечно, специально ничего не готовили. Но так совпало, что именно сегодня - после трехмесячной паузы - возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы. Вновь открыли свои двери фитнес-клубы, бассейны, ФОКи и другие спортивные сооружения. Сняты ограничения на пользование стадионами, футбольными полями и тренажерами во дворах и парках.

Миллионы москвичей - любителей спорта могут вернуться к привычному образу жизни.

Вынужденный перерыв в тренировках очень тяжел для людей, для которых спорт является важной частью жизни. Но особенно серьезным испытанием пандемия стала для профессиональных спортсменов. Тренировки дома - это, конечно, хорошо, но они никогда не заменят настоящего бассейна и стадиона.

Мы не могли открыть спортивные сооружения в апреле или мае, когда риск заражения был очень велик.

Но как только такая возможность появилась - с 1 июня 2020 г. более 800 московских спортсменов высшего класса - члены сборных команд - возобновили свои тренировки на спорти­вных объектах Москвы.

Главной целью ближайшего года остается подготовка к Играм в Токио, перенесенным из-за пандемии на 2021 год.

Москвичи традиционно составляют костяк Олимпийской сборной России. На их счету - больше половины российского золота на играх в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Сегодня кандидатами в олимпийскую сборную России является 161 московский спортсмен в 30 видах спорта.

Успехов, ребята! Надеюсь, вы быстро наверстаете упущенное в дни пандемии. А Москва позаботится о том, чтобы вы могли совершенствовать свое мастерство на самых лучших спортивных объектах.

Например, в новом спорткомплексе в районе Северный, где впервые под одной крышей собраны все дисциплины, входящие в состав современного пятиборья.

Строительство этого уникального объекта завершено, и в ближайшие месяцы пятиборцев ждет новоселье.

Источник: блог Сергея Собянина.