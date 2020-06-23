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23.06.2020 18:18
Рубрика: Дороги

Стало известно, где 25 июня перекроют дороги в Москве

Текст: Ирина Огилько
О новых ограничениях в движении транспорта в столице сообщает информационный центр департамента транспорта.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

По данным ведомства, в четверг, 25 июня, перекроют ряд улиц в связи с возвращением военного транспорта к местам постоянной дислокации.

"После проведения парада военная техника отправится в Алабино к месту дислокации", - сообщает информационный центр.

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Полное перекрытие будет действовать 25 июня с 9:00 до окончания мероприятия на следующих улицах: ул. 1-я Магистральная, Северный путепровод, 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды. А также Звенигородское шоссе (в сторону ул. Мневники по встречной полосе), ул. Мневники (в сторону ул. Народного Ополчения по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения), ул. Народного Ополчения (от ул. Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону ул. Мневники), ул. Крылатская (от Рублевского шоссе до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники), ул. Нижние Мневники (от ул. Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники).

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В этот день с 10:00 до окончания мероприятия будет осуществлено полное перекрытие по мере прохождения колонны на участках: ул. Нижние Мневники, ул. Крылатская, ул. Осенняя, Рублевское шоссе, внешняя сторона МКАД от Рублевского шоссе до Можайского шоссе, Можайское шоссе, Минское шоссе, А107 Московское малое кольцо и парадная площадка Алабино.

Также вводится запрет на парковку транспорта с 23 июня по 12:00 25 июня на ул. Крылатская (от ул. Осенняя до ул. Нижние Мневники), ул. Осенняя (от Рублевского шоссе до ул. Крылатская) и на 2-м Силикатном проезде в районе д. 8.