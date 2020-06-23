В Москве открываются фитнес-клубы и бассейны

Во вторник, 23 июня, в Москве начинается новый этап снятия ограничений в связи с коронавирусом. Это предусмотрено указом мэра Сергея Собянина.

С сегодняшнего дня разрешается работа фитнес-центров, бассейнов, физкультурных комплексов. Многие спорткомплексы уже оповестили своих клиентов. "Качалки" будут работать с соблюдением социальной дистанции. Тренажеры будут регулярно дезинфицировать, воду и полотенца атлетам придется брать с собой.

Открываются и бассейны, в том числе аквацентр "Лужники", сообщили "РГ" в пресс-службе учреждения. Будут работать многие водные зоны, термальный комплекс, закрытыми пока останутся только горки.