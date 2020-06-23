ЗАГСы Москвы подарят молодоженам открытки с фронтовыми любовными письмами

С 23 по 28 июня в столичных ЗАГСах и Дворцах бракосочетания пройдет акция, приуроченная к Параду Великой Победы. Молодоженам подарят открытки с фронтовыми любовными письмами Героя Советского Союза Бориса Дмитриевского, которые он отправлял своей возлюбленной Людмиле Емельяновой. Письма предоставил Главархив Москвы.

В 21 год Борис Дмитриевский ушел на войну. Его письма возлюбленной Людмиле Емельяновой трогательны и пронизаны большим чувством. Возможно, именно любовь помогала Дмитриевскому сражаться с врагом изо всех сил. Он принимал участие в боях, проявляя мужество и героизм. Так, в бою за совхоз "Ильичевка" Сумской области (Украина) 23 августа 1943 года он был дважды ранен в голову, но при этом смог заменить тяжело раненного командира другого танка. За этот бой он был награжден орденом Красного Знамени. В 1944 году Дмитриевский участвовал в наступательных операциях Советской Армии в освобождении Прилуки, Минска, Воложина, Ошмяны, Вильнюса и других населенных пунктов. 19 июля 1944 года он был награжден орденом Отечественной войны I степени. 11 марта 1945 года при наступлении на город Нойштадт (Вейхерово) танк командира роты Бориса Дмитриевского был подбит, сам он получил смертельное ранение. Не приходя в сознание, Дмитриевский умер по дороге в госпиталь. 29 июня 1945 года Борису Дмитриевскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в честь Героя Советского Союза, командира танковой роты, старшего лейтенанта Б. Н. Дмитриевского было присвоено название новой улицы.

"Вся война пропитана подобными историями большой любви, какая случилась у Бориса Дмитриевского и Людмилы Емельяновой, - рассказала и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. - Многие люди не дождались своих возлюбленных с фронта, и от этого еще сильнее хочется напомнить молодоженам, как важно радоваться каждому моменту, проведенному рядом с близкими".

Фронтовые письма бойцов Великой Отечественной войны можно посмотреть и в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Это первый онлайн-музей, объединивший почти 7500 свидетельств войны из личных коллекций горожан, которые они передали на вечное хранение в Главархив Москвы.