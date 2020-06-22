Красивых дат в календаре военных триумфов России более чем достаточно, и в том, что парад обязательно будет, не сомневался никто. Важно было лишь определиться с правильной датой. Самое закономерное и исторически выверенное решение в итоге и было принято Верховным Главнокомандующим: провести парад 24 июня - ровно в тот день, что и 75 лет назад. Такая "перекличка" эпох - повод в очередной раз вспомнить и оценить масштаб того события.

Небольшой экскурс в историю. Тогда, в 1945 году в разных точках Евразийского материка состоялось сразу четыре военных парада: два - в Берлине (4 мая - сразу после взятия столицы Рейха Красной Армией и 7 сентября - совместно с союзниками, в честь окончания Второй мировой), один - в Харбине (по случаю победы над Японией). Но главным, конечно же, навсегда останется тот, что триумфально прошел 24 июня 45-го в Москве. Кстати, удивительно, что Сталин его не назначил на 22 июня, было бы символично… А может, специально решили обойтись без этих "напрашивающихся" совпадений и искусственных эффектов. Помнили: Гитлер, вот, поизмывался над Францией в штабном вагоне Компьенского леса в 1940-м, но ничем хорошим для него эта показательная "игра совпадений" в итоге не закончилась.

Изначально на подготовку парада Генштаб запросил два месяца. Сталин настоял на сокращении этих сроков вдвое. Задача была не из легких.

К 10 июня в Москву съехались 15 тысяч фронтовиков, еще недавно шаг за шагом освобождавших Европу. Всех их нужно было встретить, разместить, обмундировать и в короткие сроки обучить строевому шагу. Они умели побеждать любого врага, но маршировать на плацу не учились. Уже с 11 июня все они приступили к 6-7-часовым строевым занятиям.

Отбирали на парад бойцов, проявивших во время войны особое мужество, Героев, орденоносцев. Были негласные требования по росту (не ниже 175 см) и возрасту (не старше 30), к которым, впрочем, подходили формально. Исключений была масса. И правильно.

Из прибывших фронтовиков всех родов войск сформировали 11 сводных полков: 10 от сухопутных войск, один - от флота. Сводные полки пронесли по Красной площади 360 боевых знамен наиболее отличившихся частей. Древко каждого венчали орденские ленты, которые, как и великолепные парадные штандарты фронтов, были специально изготовлены в мастерских Большого театра.

Все фронтовики - участники парада первыми получили недавно учрежденные медали "За победу над Германией" с черно-оранжевыми цветами колодки, повторявшими традиционные для русской армии цвета ленты Ордена святого Георгия. Впрочем, мы знаем - ветераны еще Первой мировой не стеснялись носить на груди наряду с советскими орденами и Георгиевские кресты. Это не возбранялось. А среди 24 маршалов и 249 генералов - участников Парада - героев двух мировых войн было немало: от Жукова и Рокоссовского до Буденного, Василевского, Малиновского, Толбухина и многих других.

Как и сейчас, в 1945-м рассчитывался строжайший регламент. В документах указано: 50 секунд на выезд Жукова, 20 секунд - рапорт Рокоссовского, 15 минут - объезд войск, 36 - движение пехоты, 2 минуты - "время набора дистанции конницы", движение конницы - еще 4 минуты. Общее расчетное время - 2 часа 9 минут. Вышло на 7 минут короче.

Сводные полки выходили на площадь строго по системе, согласно общей линии сражавшихся с врагом фронтов, с севера на юг, начиная с Карельского. В составе сводного полка 1-го Белорусского фронта - в знак особого почета - прошли бойцы Войска Польского, вместе с советскими солдатами штурмовавшими Берлин. По понятным военным причинам в параде не приняли участие войска Закавказского, Забайкальского и Дальневосточного фронтов.

Все это может увидеть каждый благодаря сохранившейся хронике - черно-белому документальному фильму и более короткому цветному варианту. Оригиналы обоих фильмов хранятся в Российском архиве кинофотодокументов. Кстати, на их основе "Россия 1" несколько лет назад выпустила отличный документальный фильм А.Денисова "Парад Победителей", рекомендую посмотреть его всем. Для тех, кто интересуется еще глубже, советую познакомиться с уникальными документами о Параде 24 июня 1945 г., на днях опубликованными Минобороны в специальном разделе сайта ведомства - "Триумф народа-победителя".

…После того как прошел последний полк, гигантский оркестр из 1400 музыкантов стих. Над площадью встала поистине абсолютная, гробовая тишина. И тут - под дробь 80 барабанщиков чеканя шаг вышла отборная коробка солдат, несущих 200 склоненных к земле фашистских штандартов и знамен. Кадры того, как их полотнища со свастикой сначала "подмели" Красную площадь, а затем были презрительно брошены к подножью Мавзолея облетели тогда весь мир.

Парад завершился маршем будущей элиты Красной Армии - слушателей военных академий, лучших курсантов училищ и впервые - суворовцев. Именно тогда зародилась прекрасная традиция - удостаивать чести участия в Параде отличников-воспитанников суворовских училищ, традиция, восстановленная Президентом России.

Разумеется, Парад 45-го стал и демонстрацией мощи советской военной техники. И помимо 1200 единиц танков, орудий и прочей боевой техники - была подготовлена грандиозная даже по сегодняшним меркам воздушная часть парада, предполагавшая участие 630 (да! Не 60, а 630!) самолетов. Увы, она тогда не состоялась из-за плохой погоды.

Сам парад длился немногим более 2 часов, на протяжении которых в Москве лил сильный дождь. По этой причине даже часть отснятого операторами материала, увы, была забракована. Но, повторюсь, вся кинохроника - есть. Вглядитесь пристально в лица фронтовиков на этих кадрах. Вы непременно поразитесь, ибо увидите удивительные лица. Лица Победителей. Спасителей мира. Людей, для которых нет ничего невозможного. Лица красивые, мужественные, волевые. Лица, как писал свидетель парада писатель Леонид Леонов, "очень грозных и очень добрых людей", избавивших мир "от кнута и виселицы".

Характерно, что несмотря на все сохранившиеся документы о подготовке парада, на кинохронику, Парад 45-го оказался овеян огромным количеством мифов и легенд.

Например, ошибочно считается, что после парада фашистские знамена были где-то сожжены, чуть ли не там же, на деревянном помосте у Мавзолея. Нет, эти трофеи были сохранены в качестве назидания для будущих поколений. Их можно увидеть в Музее Вооруженных Сил. Идея сожжения правда, вносилась, но была сразу отвергнута: что еще за языческое костровище устраивать у стен Кремля? Кстати, и помост никто не сжигал. Ибо никакого помоста не было - много чести - штандарты врага бросали на землю.

Говорили, что солдаты спецроты, бравшие их в руки, якобы просили из брезгливости к фашисткой скверне дать им специальные перчатки. Нет, коричневые перчатки были частью парадной формы. Кстати, эту специальную парадную форму пошили перед парадом фронтовикам, а впервые появившийся тогда сине-зеленый цвет мундиров для старших офицеров РККА с тех пор и стал "официально парадным", и используется по сей день.

Звучат иногда нескладные конспирологические теории вокруг того, почему парад принимал Жуков, а не лично Сталин. То ли вождь боялся лошадей, то ли покушения, то ли не считал Победу окончательной… Как обычно, правильный ответ лежит на поверхности. Жуков был на 20 лет моложе Сталина, был профессиональным (как и Рокоссовский) кавалеристом старой закалки, намного увереннее держался в седле, потому принимать парад Сталин и поручил именно ему.

Еще одна романтичная, но тем не менее вымышленная история связана с собакой-сапером по кличке Джульбарс. Рассказывали, будто ее, израненную, пронесли по Красной площади на руках прямо на личной шинели Сталина. История возникла не на пустом месте. Во-первых, в параде действительно участвовало 2 батальона кинологов и их подопечных. Во-вторых, рассказы о подвигах служебных собак, а их на войне было более 60 тысяч, тоже передавались "из уст в уста". Специально обученные собаки, обвешанные гранатами, бросаясь под фашистские танки, уничтожили в начале войны 300 вражеских бронемашин. Многие европейские армии, защищая свои страны, в 1939-41-м нанесли бронечастям вермахта меньший урон… Незаменимы были служебные собаки и как связисты, протягивавшие под огнем провода связи, и как санитары, выносившие раненых с передовой во время боя (невероятно, но считается, что собаками-санитарами вытащено с поля боя более 600 тысяч раненых бойцов). Собаки-саперы помогали разминировать тысячи объектов, да и легендарный Джульбарс (названный так в честь пограничного пса из популярного кинофильма 1935 года) существовал... но на Красной площади тогда его не было. Кстати, еще в 2012-м году членами будущего Российского военно-исторического общества (РВИО) на Поклонной горе был установлен памятник фронтовой собаке. По фото Джульбарса. С тех пор воссозданное Указом Президента РВИО открыло в России и за рубежом более 350 памятников, стел, бюстов, изготовило и установило 3200 памятных досок героям, выдающимся деятелям России.

В 1965, 1985 и 1990 годах парад на Красной площади проходил 9 мая, но лишь с 1995 года эта дата проведения Парада закрепилась и стала регулярной.

В этом году, казалось, все пошло не по плану. Но нет, наоборот - судьба все расставила на свои места. И предопределила правильную дату.

Связь времен мы ощущаем в этот день более, чем когда либо. Она - в связи поколений, в единой непрерывной истории нашего Отечества.

В самом духе народа-победителя.

24 июня наши взоры будут устремлены на Красную площадь.

День в день. 24 июня 1945 - 24 июня 2020.