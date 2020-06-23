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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сувениры из мусора

Восстановление дома-памятника частично профинансировал Фонд президентских грантов
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 135(8189)
В Саратове культурный центр "Дом Гектора Баракки", который занимается восстановлением дома художника, получил президентский грант на проект "Сувенирня". По этому проекту планируется разобрать аварийную пристройку рядом с домом Баракки на улице Соляной в Волжском районе города. Пристройка разрушается и угрожает как посетителям, так и самому памятнику культурного наследия.
Чтобы расчистить двор дома Гектора Баракки от сгоревших сараев, пришлось вывезти 17 КамАЗов мусора. Теперь на этом месте лекторий. Фото: Марина Карачаровская Чтобы расчистить двор дома Гектора Баракки от сгоревших сараев, пришлось вывезти 17 КамАЗов мусора. Теперь на этом месте лекторий. Фото: Марина Карачаровская
Чтобы расчистить двор дома Гектора Баракки от сгоревших сараев, пришлось вывезти 17 КамАЗов мусора. Теперь на этом месте лекторий. Фото: Марина Карачаровская

Самое любопытное, что часть строительного мусора предполагается пустить в дело: из него мастера-художники с помощью подмастерьев-горожан начнут изготавливать сувениры. Всю продукцию будут продавать через систему краудфандинга, а вырученные средства пойдут на восстановление соседнего здания-памятника. На освободившейся площадке авторы проекта планируют организовать художественные мастерские, где и будут изготавливать сувениры.
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Общая стоимость работ по демонтажу руин и устройству "Сувенирни" оценивается в 3,7 миллиона рублей, причем почти три миллиона из этой суммы выделено Фондом президентских грантов.

Как рассказал руководитель культурного центра Игорь Сорокин, предварительные договоренности есть и со строителями, которые будут демонтировать пристройку, и с мастерами, готовыми взяться за изготовление сувениров. Скорее всего, в этой работе примут участие художники из Ижевска из объединения "Творческая дача", раньше уже участвовавшие в культурных проектах, а также их коллеги из Саратова и других городов.

Итальянец Гектор Баракки - первый из профессиональных живописцев, работавший в Саратове и организовавший здесь в конце XIX века Общество любителей изящных искусств. Он стал учителем известных саратовских художников Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова. Восстановлением спасенного благодаря общественникам дома, признанного памятником истории и культуры, Игорь Сорокин и его единомышленники занимаются уже не первый год.

Часть строительного мусора предполагается пустить в дело: из него мастера-художники с помощью подмастерьев-горожан начнут изготавливать сувениры

С помощью добровольцев и волонтеров они навели порядок в самом доме, где долго никто не жил. Только чтобы расчистить двор дома от сгоревших сараев, пришлось вывезти 17 КамАЗов мусора. Теперь на этом месте построен лекторий, который активно используется. Накануне начала реставрационных работ здесь прошли археологические раскопки, поскольку дом Баракки находится на территории самой старой части города, где была расположена саратовская крепость. Обнаруженные находки переданы в краеведческий музей.

Все средства на восстановление здания-памятника общественники изыскивают самостоятельно, участвуют в конкурсах, выигрывают гранты.

- Это вызов и непростая задача для некоммерческой организации, - признается Игорь Сорокин.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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В этом смысле проект по превращению развалин старой пристройки в материал для сувениров - очередной этап реставрации дома художника. Кстати, часть руин, которые не угрожают обрушением, реставраторы собираются сохранить как культурную достопримечательность. С другой стороны, по словам краеведа, важно, что саратовцы получат возможность участвовать в воссоздании минувшего в буквальном смысле слова своими руками. Строительный мусор превратится в "священные частицы" благодаря горожанам, для которых художники собираются проводить мастер-классы.

- Думаю, этот проект в какой-то степени можно соотнести с идеями осознанного потребления, которые становятся все более популярными в нашем обществе, - считает пресс-секретарь регионального филиала "Управления отходами" Наталья Калямина. - Дело не только в том, что многие отходы являются вторичными ресурсами. Любая вещь, пришедшая в негодность, может быть вновь пущена в оборот, это помогает в том числе улучшить ситуацию с экологией. В прошлом году мы проводили "Экофестиваль", где были представлены работы, выполненные художниками из пришедших в негодность электронных плат, металлолома и других "художественных" материалов. Выставка пользовалась большой популярностью у саратовцев. •

Кстати

В рамках второго этапа Фонд президентских грантов профинансирует 2,4 тысячи проектов по развитию гражданского общества в стране на сумму в 4,6 миллиарда рублей. Поддержку получили 23 проекта в Саратовской области. Среди них: Саратовский фонд обманутых дольщиков, молодежный театральный фестиваль, фестиваль исторической реконструкции "Один день из истории средневекового города", центр стерилизации и содержания безнадзорных животных.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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