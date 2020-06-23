В Удмуртии с августа запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

В Удмуртии с 1 августа 2020 года запретят продажу бестабачных никотиновых смесей. Такой закон депутаты госсовета приняли сегодня во время заседания очередной сессии республиканского парламента.

- Учитывая существенный вред, который наносит здоровью потребление бестабачных никотиновых смесей, мы предлагаем не ограничивать их продажу, как это обсуждалось ранее, а ввести полный запрет оптовой и розничной продажи никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики, - прокомментировала руководитель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.

Ранее в регионе запретили продажу никотиновых пэков только несовершеннолетним.

Кроме того, с 1 августа в республике запретят торговлю алкоголем в заведениях общепита, которые находятся в многоквартирных жилых домах или пристроенных к ним помещениях.

Исключение составят рестораны и кафе, площадь зала которых более 50 квадратных метров. Депутаты уточнили, что такие меры направлены на борьбу с некоторыми заведениями, которые зарегистрированы как общепит, но по факту круглосуточно продают алкоголь в розлив, создавая массу неудобств жителям дома. В 2019 году количество жалоб в Удмуртии на "наливайки" по сравнению с 2018 выросло в 2,5 раза.