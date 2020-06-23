Скончался заразившийся COVID-19 верховный лама Тувы

В Кызыле скончался Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный месяц назад с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсетях.

Напомним, Джампел Лодой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 10 июня. Он находился под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице. Подробности его состояние не уточнялись.

Как сообщил глава субъекта, врачи подтвердили смерть Джампел Лодоя. По его словам, медики сделали все, что могли, но спасти его не удалось. При этом точная причина его смерти не уточняется.

- Я выражаю соболезнования его близким, семье, - сообщил Шолбан Кара-оол. - Он останется в моей памяти как человек очень взвешенный, как подобает быть буддисту. Позитивным, поддерживающим, переживающим.

Джампел Лодой башкы родился в 1975 году в Туве в многодетной семье. В 1992 году стал послушником. С 1993 по 1996 годы обучался в Санкт-Петербурге дацане Гунзэчойнэй, с 1996 по 2005 год - в монастыре в Тибете.

Первая интронизация Камба-ламы Джампел Лодоя состоялась в 2005 году. Во второй раз - в декабре 2019 году.