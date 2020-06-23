В Сибири завели дело о гибели мужчины из-за упавшей остановки

Уголовное дело о халатности возбудили в Новосибирске после того, как на местного жителя упал остановочный павильон.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова, остановка в Первомайском районе областного центра падает уже не в первый раз.

Начало лета выдалось для сибиряков очень ветреным, на Новосибирск несколько раз обрушивались ураганы. В один из таких дней ветром снесло павильон остановки "Микрорайон Весенний", который рухнул на стоявшего рядом 42-летнего мужчину. Он получил травмы, в том числе позвоночника, и был госпитализирован. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

- По мнению следствия, причиной опрокидывания остановки послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, в обязанности которых входит монтаж остановок общественного транспорта на территории Первомайского района города Новосибирска, а также контроль за их безопасной эксплуатацией, - подчеркнула Анастасия Кулешова.