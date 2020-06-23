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23.06.2020 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замминистра Алтайского края признал вину по делу о незаконных рубках

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, речь идет о начальнике управления лесами - заместителе краевого министра природных ресурсов и экологии, а так же о главе отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.

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Обоим предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело взял на контроль второй отдел по расследованию особо важных дел алтайского СУ СКР. По данным следствия, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составляет порядка 950 тысяч рублей.

Правоохранители считают, что в 2017 году руководящие работники минприроды края организовали незаконную рубку деревьев в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва.

По ходатайству следователя, учитывая признание вины обоими, обвиняемые были помещены под домашний арест. Кроме того на дорогостоящий автомобиль замминистра наложен арест.

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