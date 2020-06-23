Новости

ЦИК получил 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию по Конституции 13:10
Сербия получит российские танки Т-72Б3 13:06
В Мурманской области сгорела рыбацкая избушка и погиб рыбак 13:03
Крупнейший в мире ледокол "Арктика" вышел на заключительные испытания 13:01
Audi на полном ходу въехала в лужу, привод quattro не спас 13:00
На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров 12:58
В Москве возобновили навигацию речные трамвайчики 12:54
Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья принять участие в голосовании по Конституции 12:53
Россия поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного члена Совбеза ООН 12:47
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом 12:44
В Марий Эл нашли тело пропавшего неделю назад подростка 12:44
В Томске пьяный водитель воткнул ручку в голову автоинспектору 12:34
Паулина Андреева на самоизоляции писала сценарий сериала "Псих" 12:32
В Казахстан прибыли четыре российских вертолета Ми-35М 12:29
Туроператор "Ника" заявил о прекращении деятельности 12:27
Симферопольскую ТЭЦ модернизируют за 6,5 миллиарда рублей 12:27
Ширвиндт прокомментировал увольнение Федора Добронравова из театра 12:25
Два бюджетных кроссовера ушли с российского рынка 12:16
Элгорт рассказал о связи с обвинившей его в изнасиловании девушкой 12:15
Депутат МГД Картавцева: Пандемия подняла престиж профессии медика среди молодежи 12:12
В Ставрополе развернут самое большое в мире Знамя Победы 12:12
Пермский бизнес сможет брать займы при наличии долгов по налогам 12:10
В ЕР просят принять меры в связи с резким ростом цен на газ для населения 12:09
На Кубани депутата обвинили в незаконных выплатах зарплаты своей дочери 12:05
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 13:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крупнейший в мире ледокол "Арктика" вышел на заключительные испытания

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Головной корабль проекта 22220 "Арктика" вышел на заключительные ходовые испытания в Балтийском море, сообщает пресс-служба "Росатома".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Названа цена ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"

Испытания продлятся три недели. За это время на атомоходе проверят работу всех механизмов и навигационного оборудования, запланировано тестирование гребной электроустановки, специалисты оценят маневренные характеристики.

Атомоход "Арктика" - это первый атомный ледокол нового поколения проекта 22220. Строительство корабля велось с 2013 года в Петербурге. Ходовые испытания атомохода начались в декабре прошлого года.

Ледоколы проекта 22220 на данный момент - это самые крупные атомоходы в мире. Длина корпуса "Арктики" 173,3 метра, ширина - 34 метра. У "Арктики" двойная осадка, такая конструкция должна позволить атомоходу проходить по морям и заходить в северные реки. Сердце корабля - два ядерных реактора, на загруженном топливе корабль может работать до семи лет. А в автономном плавании атомоход сможет находиться до шести месяцев.

На "Арктику" и другие суда проекта сделаны большие ставки. Ожидается, что атомоходы этого класса смогут водить караваны по Северному морскому пути и участвовать в исследовательских миссиях. Ожидается, что окончательно "Арктику" введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Сейчас в Петербурге ведется строительство других кораблей проекта: "Сибирь", "Урал" и "Якутия".

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров
ЦИК: МВД и Росгвардия будут круглосуточно охранять избиркомы по 1 июля
Минфин: РФ готова к разным сценариям развития ситуации из-за санкций
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19
В Москву придет аномальная жара
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС