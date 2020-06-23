Крупнейший в мире ледокол "Арктика" вышел на заключительные испытания

Головной корабль проекта 22220 "Арктика" вышел на заключительные ходовые испытания в Балтийском море, сообщает пресс-служба "Росатома".

Испытания продлятся три недели. За это время на атомоходе проверят работу всех механизмов и навигационного оборудования, запланировано тестирование гребной электроустановки, специалисты оценят маневренные характеристики.

Атомоход "Арктика" - это первый атомный ледокол нового поколения проекта 22220. Строительство корабля велось с 2013 года в Петербурге. Ходовые испытания атомохода начались в декабре прошлого года.

Ледоколы проекта 22220 на данный момент - это самые крупные атомоходы в мире. Длина корпуса "Арктики" 173,3 метра, ширина - 34 метра. У "Арктики" двойная осадка, такая конструкция должна позволить атомоходу проходить по морям и заходить в северные реки. Сердце корабля - два ядерных реактора, на загруженном топливе корабль может работать до семи лет. А в автономном плавании атомоход сможет находиться до шести месяцев.

На "Арктику" и другие суда проекта сделаны большие ставки. Ожидается, что атомоходы этого класса смогут водить караваны по Северному морскому пути и участвовать в исследовательских миссиях. Ожидается, что окончательно "Арктику" введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Сейчас в Петербурге ведется строительство других кораблей проекта: "Сибирь", "Урал" и "Якутия".