В Ленобласти арестовали дачника, расстрелявшего лодку с отдыхающими

Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения мужчине, который в минувшие выходные расстрелял семью, которая каталась на лодке по озеру Любимовскому.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, ближайшие два месяца нападавший проведет под арестом.

Мужчина был задержан практически сразу. Его дача находится недалеко от береговой линии. Следователи вменяют нападавшему покушение на убийство.

Серьезное ранение получила женщина, находившаяся в лодке. Сейчас она в больнице.