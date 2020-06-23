Новости

В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем 14:38
В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами 14:36
Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет 14:31
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах 14:30
В Сети показали изображения новой Lada Granta 14:30
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября 14:28
Под аллеей сфинксов в Египте нашли древний завод 14:23
Скончался бывший сенатор Евгений Тарло 14:22
ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ 14:07
Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей 14:05
Кимчи и смерть: 5 корейских триллеров, основанных на реальных событиях 14:05
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы 14:04
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы 14:04
Причину создания Римской империи неожиданно нашли на Аляске 13:55
Песков: Внесение поправок в Конституцию не потребует сиюминутных выборов в Госдуму 13:53
Стали известны даты турнира среди обладателей Кубка Гагарина в Казани 13:53
ФК "Ростов" отменил аккредитацию журналистов до конца чемпионата 13:48
Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции 13:46
Путин приедет на открытие Ржевского мемориала 13:46
После выписки из больниц пациенты смогут продолжить лечение теми же лекарствами 13:41
Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме 13:41
Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан 13:36
В Ленобласти арестовали дачника, расстрелявшего лодку с отдыхающими 13:29
Пригожин о разводе Кристины Асмус: У каждого есть свои скелеты в шкафу 13:27
Начал работу официальный сайт ЧМ-2021 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти арестовали дачника, расстрелявшего лодку с отдыхающими

Текст: Вера Черенева

Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения мужчине, который в минувшие выходные расстрелял семью, которая каталась на лодке по озеру Любимовскому.

В Гатчине отец приковал ребенка к батарее

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, ближайшие два месяца нападавший проведет под арестом.

Мужчина был задержан практически сразу. Его дача находится недалеко от береговой линии. Следователи вменяют нападавшему покушение на убийство.

Серьезное ранение получила женщина, находившаяся в лодке. Сейчас она в больнице.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября
За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина