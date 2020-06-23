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23.06.2020 12:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Симферопольскую ТЭЦ модернизируют за 6,5 миллиарда рублей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Московская компания "Химпромстрой" модернизирует Симферопольскую ТЭЦ за 6,5 миллиарда рублей. Контракт на проведение работ заключила владеющее Симферопольской ТЭЦ АО "КрымТЭЦ". Сведения о контракте на модернизацию содержатся на портале госзакупок.

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В 2017 году установленная мощность Симферопольской ТЭЦ уже была увеличена с 68 до 86 мегаватт. Новый контракт на модернизацию предусматривает монтаж парогазовой установки мощностью 120 мегаватт. Собственник ТЭЦ проведет реконструкцию за собственные средства без привлечения бюджетного финансирования.

Ранее в интервью "РГ" министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил, что после реконструкции Симферопольская ТЭЦ позволит сэкономить пресную воду, которая сейчас используется в системе охлаждения станции.

- Мощность станции незначительно увеличится, и после реконструкции на ней смогут использовать воду из очистных сооружений города, - рассказал Евгений Рукавишников. - Это позволит нам экономить более 10 тысяч кубометров воды в сутки, которую сейчас берут из Симферопольского водохранилища.

К слову, Сакская и Камыш-Бурунская ТЭЦ уже внедрили у себя систему очистки воды методом обратного осмоса. Благодаря этому ее используют для охлаждения в замкнутом цикле, что также экономит водные ресурсы.

Справка "РГ"

Тепловой энергией от Симферопольской ТЭЦ отапливаются около 40 процентов потребителей крымской столицы, а также все жители близлежащих поселков Комсомольское, Грэсовский и Аэрофлотское.

В структуру компании "КрымТЭЦ" входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), "Сакские тепловые сети" (в том числе Сакская ТЭЦ).

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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