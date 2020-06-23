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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Московского МСУ на транспорте СКР Фото: Пресс-служба Московского МСУ на транспорте СКР
Фото: Пресс-служба Московского МСУ на транспорте СКР

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, 38-летняя сотрудница около 9.00 17 июня близ анапского поселка Витязево в Черном море, рядом с берегом, опустилась с аквалангом на морское дно с маломерного судна "Профессор Лонгинов" для забора грунта, но так и не поднялась на поверхность, когда запас воздуха в баллонах закончился.

По словам старшего помощника руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елены Марковской, в рамках проведения доследственной проверки установлено, что "вопреки требованиям межотраслевых правил по охране труда, состав экспедиции выполнял водолазные работы без достаточного количества соответствующего персонала и письменного допуска к ним".

При проведении спасательно-поисковых работ на дне Черного моря в районе погружения пострадавшую не удалось обнаружить, что свидетельствует о ее гибели при выполнении трудовых обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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