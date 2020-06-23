В Ялте дворники в дореволюционной форме принесли присягу

В Ялте прошла торжественная церемония принятия присяги муниципальными дворниками, для которых пошили форму в дореволюционном стиле. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

К церемонии на средства меценатов были изготовлены 450 комплектов одежды с нашивками, на которых изображен ялтинский маяк и нанесена надпись "маэстро чистоты".

"Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, ты будешь лучшим городом Земли!", - пообещали муниципальные работники, выстроившиеся по линейке на городской набережной.

- Очень хочется поменять мировоззрение людей, ведь сейчас многие считают, что дворник - это никто. То, что придумала администрация - это очень здорово, очень воодушевляет, - подчеркнула работник зеленого строительства I разряда Марта Шарифуллина.

Ретродизайн одежды сразу вызвал бурное обсуждение среди горожан и крымчан. Ведь еще несколько месяцев назад совсем иной стиль стандартной спецодежды утвердила комиссия из представителей ЖКХ и общественности. Комплект включал в себя стандартные комбинезоны с карманами, бейсболки, футболки-поло, рукавицы песочного либо оливкового цветов. Но городские власти отказались от этого современного варианта, сделав ставку на уникальность и неповторимость одежды. Разработку новой формы поручили швейному предприятию из Пензы.

- За основу взяли костюм дворника Царской России, соединив историю и современность, - рассказала руководитель предприятия Алина Колотушкина. - При пошиве использовалась легкая хлопкосодержащая ткань, на которой есть светоотражающие элементы. Этот материал успешно прошел испытание жарой.

- Ялтинские "маэстро чистоты" должны отличаться от своих коллег из других городов и районов как по качеству содержания вверенных территорий, так и по внешнему виду, - считает мэр Ялты Иван Имгрунт. - Поэтому за образец была взята спецодежда, которую носили дореволюционные дворники.

В дальнейшем для мастеров чистоты разработают варианты парадной и зимней одежды - тоже в дореволюционном стиле. А чтобы новая, пока непривычная для дворников форма не пылилась в шкафах, мэр подпишет постановление о доплате за ее ношение.

- Также в ближайшее время мы выдадим вам номерные жетоны (как у сотрудников ГИБДД) и служебные удостоверения, в которых написано, что вы не дворники, а "маэстро чистоты", - подчеркнул Иван Имгрунт, обращаясь к коммунальщикам. - В дальнейшем по служебному удостоверению вы сможете бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Пока же лучших тружеников администрация отметила грамотами и благодарностями.