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23.06.2020 11:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму до августа продлили запрет на работу хостелов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов продлил до 1 августа запрет на проведение в Крыму массовых мероприятий (за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе 24 июня) и работу хостелов. Об этом со ссылкой на соответствующий указ на заседании крымского правительства сообщила руководитель аппарата Совета министров РК Ольга Дугаренко.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Документ вносит изменения в изданный 17 марта указ о введении в Крыму режима повышенной готовности и вступает в силу 1 июля. Дугаренко пояснила, что прибывших из-за границы граждан по-прежнему будут помещать в обсерватор, а для организаций и индивидуальных предпринимателей сохраняется обязательное соблюдение санитарных правил для профилактики коронавируса.

- Запрещается проведение массовых мероприятий, выезд организованных детских групп за пределы республики, в том числе творческих, спортивных коллективов, учащихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций, - уточнила глава аппарата крымского правительства. - До 1 августа также приостановлена организация конференций и выставок.

Дугаренко напомнила, что с 15 июня разрешена работа санаторно-курортных учреждений, поселяться в которые пока могут только крымчане. А с 1 июля они откроют двери и для жителей материковой части РФ. С 1 июля откроются и детские лагеря.

При этом глава РК Сергей Аксенов сообщил, что перед членами крымского правительства стоит задача с 1 июля по возможности запустить в республике сферы хозяйственной деятельности, которые из-за режима повышенной готовности остановлены до сих пор.

- Отдельно с Роспотребнадзором собираемся, смотрим, как можно дать людям работать, какие выполнимые условия должны соблюдать предприниматели, - рассказал он. - Задача одна - запустить все сферы деятельности.

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