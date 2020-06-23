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23.06.2020 11:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назначили нового главу Госкомитета по ценам и тарифам

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам РК Фото: Пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам РК
Фото: Пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам РК

Глава РК Сергей Аксенов назначил Светлану Мшанецкую председателем Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма. Соответствующий указ опубликован на портале крымского правительства.

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы
Назначен новый начальник Крымской таможни

С августа 2018 года она занимала должность первого заместителя председателя Госкомцен.

Мшанецкая окончила Киевский автомобильно-дорожный институт имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции по специальности "инженер-экономист" и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".

В 2014-2017 годах она работала заведующий отделом регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере Госкомитета по ценам и тарифам РК. С июня 2017 по август 2018-го возглавляла в Госкомцен управление тарифного регулирования на водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере.

Мшанецкая - действительный государственный советник РК второго класса, заслуженный работник органов государственной власти республики.

Накануне глава РК освободил от должности главы Государственного комитета по ценам и тарифам Крым Юрий Новосада, который занимал эту должность с июня 2018 года.

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