В Крыму ученые провели 3D-съемку пещеры "Таврида"

Ученые Крымского федерального университета с помощью лазерного сканера начали 3D-съемку пещеры "Таврида", чтобы сохранить в цифровом формате ее первозданные параметры. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Для съемок используется 3D-геосканер BLK-360. После установки прибора в заданном месте запускается сканирование, которое длится три минуты. За это время лазер фиксирует около миллиона точек на внутренних поверхностях пещеры, чтобы потом из облака точек сформировать трехмерную модель объекта.

- Максимальная дальность работы лазерного 3D-сканера на ровной открытой местности - 60 метров, но у пещеры "Таврида" сложный рельеф и лабиринтовая структура, поэтому мы вынуждены снимать через каждые 60 сантиметров, а затем редактировать снимки вручную, - пояснил "РГ" старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Это сложная и длительная работа, ведь информация с каждой точки съемки "весит" около одного гигабайта. Скачивание на компьютер и обработка такого огромного массива данных требует много времени.

В сканировании заняты от трех до пяти человек. Работы идут в сложных условиях ограниченного пространства, недостатка кислорода и света. Достичь необходимого уровня освещения удается благодаря использованию аккумулятора и подключенных к нему светодиодных лент, которые дают мягкий рассеянный свет. Это позволяет параллельно проводить и панорамную фотосъемку для создания полной 3D-картины подземных галерей.

- 3D-модель сохранит первоначальный естественный облик пещеры до ее реконструкции, - рассказал Самохин. - Потом будет отдельно сделана 3D-модель для экскурсионной части пещеры, чтобы мы могли сравнить, какой она была до и после ее оборудования для экскурсионного посещения.

Пока что ученые отсняли около 10 процентов уже обнаруженных подземных галерей. На создание трехмерной модели всех открытых лабиринтов уйдет еще около месяца.

Напомним, на прошлой неделе ученые сообщили об открытии в пещере еще 400 метров подземных галерей. И общая протяженность разведанной части "Таврида" достигла 1700-1800 метров. На базе пещеры "Таврида", открытой летом 2018 года, планируется открыть научно-рекреационный комплекс. Уже готова его проектно-сметная документация.