В пещере "Таврида" туристов встретят голограммы доисторических зверей

В будущем научно-образовательном и рекреационном комплексе пещеры у трассы "Таврида" будут использованы новейшие инновационные технологии, которых нет в экскурсионных маршрутах других пещер Крыма и многих карстовых подземельях мира. Например, голограммы доисторических зверей. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.

- Гости пещеры увидят голографические изображения животных, которые здесь обитали, - рассказал доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. - Также будут реконструированы и воспроизведены звуки, которые могли издавать эти животные - рычание хищников, мяуканье саблезубых котят.

По словам Вахрушева, в "Тавриде", где научно-образовательный комплекс займет площадь около 15 гектаров, делается ставка на инфраструктуру: если все остальные пещеры полуострова привлекают только своей подземной частью, то новый маршрут "Тайны пещеры Таврида" наполовину будет проходить по ландшафтному парку и музею на поверхности. Например, гости смогут посетить интерактивные палеонтологический и геологические музеи, а также помериться ростом с гигантским верблюдом или носорогом. А выйдя из пещеры, туристы сразу попадут на выносную конструкцию с оборудованной фотозоной, где можно будет сделать селфи с четырехметровым страусом.

- Уникальность предложенного туристического маршрута - в его интерактивности, - продолжает Вахрушев. - Это не просто развлекательная экскурсия, а познавательная с множеством элементов обучения. Средства от экскурсий будут направлены на исследования пещеры и обеспечение работы научного стационара, который создается на ее базе. Впервые в России такой научно-туристический объект будет в составе университета - как структурное подразделение или малое инновационное предприятие, но это будет часть федерального вуза. Такие примеры есть в Европе, например, в Словении, но в России еще ни одного.

Проект "Тайны пещеры Таврида" занял второе место на Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2019". В финал этого конкурса прошли 225 проектов из 59 регионов России. По итогам премии будет издан каталог лучших туристических маршрутов России, среди которых теперь и пещера "Таврида". По планам ученых, научно-образовательный и рекреационный центр должен открыться у поселка Зуя уже летом 2020 года.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в 1,5-километровую подземную галерею, в ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных. Всего на поверхность было поднято более 250 килограммов костей - мастодонтов (предков мамонтов), гигантского предка современного страуса, а также винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих. Летом 2019 года ученые нашли исторический вход в пещеру, которым скорее всего и пользовались обитавшие на полуострове полтора миллиона лет назад доисторические животные. Он находится под пятиметровым слоем грунта и вскоре ученые приступят к его вскрытию.