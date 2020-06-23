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23.06.2020 11:28
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, как изменится работа библиотек

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Работа библиотек, готовящихся снова открыть свои двери после перерыва, вызванного пандемией COVID-19, серьезно изменится. Об этом предупредили "РГ" глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр культуры России Ольга Любимова.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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"Основная задача при подготовке рекомендаций - сохранение жизни и здоровья населения, - заявила Анна Попова. - В рекомендациях учтена специфика работы библиотек, организация в них процессов. При соблюдении рекомендаций риски инфицирования сведены к минимуму".

По словам министра культуры, открытия 41 тысячи библиотек с нетерпением ждут все читатели страны. Для многих удаленных населенных пунктов библиотеки уже давно стали настоящими культурно-просветительскими центрами, добавила Ольга Любимова.

Теперь при работе всех библиотек выдавать книги на руки будет исключительно бесконтактным способом. Чтобы получить издание, его надо будет заранее заказать с помощью онлайн-сервиса. После сдачи прочитанной литературы, ее будут отправлять на пятидневный "карантин".

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"В компьютерных залах будет обеспечена дезинфекция после каждого посетителя и будут использоваться одноразовые наушники, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Дополнительно в читальных и компьютерных залах должна быть проработана умная маршрутизация".

Отдельно отмечается, что разрешать возобновление работы библиотек в регионе будут местные власти после получения одобрения от главного государственного санитарного врача субъекта федерации.

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