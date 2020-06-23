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23 июня 2020 г.

Постановление губернатора Самарской области от 23 июня 2020 года № 146 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Обязать граждан, прибывающих в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о нахождении в режиме изоляции (в случае если в отношении данного гражданина принято соответствующее решение).";

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшим инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции.";

пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

"2.5.1. Ограничить до 2 июля 2020 года включительно работу:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения командированных лиц).";

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

граждан с 1 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в общественных местах (кроме улиц), объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, аптеках, общественном транспорте, включая легковое такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта (о масочном режиме);

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.";

в пункте 2.7:

абзац первый признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) с 26 июня 2020 года работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на террасах, верандах), при условии направления в соответствующую администрацию городского округа (муниципального района) письменного заявления о возобновлении деятельности с согласием выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020.";

дополнить подпункт 3 абзацем следующего содержания:

"работу туристических баз и баз отдыха.";

пункт 2.8 признать утратившим силу;

в пункте 2.12 слова "до 23 июня 2020 года" заменить словами "до 30 июня 2020 года";

в пункте 2.14.1:

слова "до 23 июня 2020 года" заменить словами "до 29 июня 2020 года";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Министерству образования и науки Самарской области обеспечить проведение единого государственного экзамена в соответствии с установленным единым расписанием с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.";

абзацы второй и третий пункта 2.14.2 признать утратившими силу;

приложение к настоящему постановлению признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июня 2020 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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