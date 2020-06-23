Указ губернатора Смоленской области от 23 июня 2020 года № 76 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в подпункты 3.1 и 3.2 пункта 3 Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73) изменения, изложив их в следующей редакции:

"3.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, в том числе творческими коллективами, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением:

- занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров; прогулок на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра, исключая посещение мест массового пребывания граждан, в том числе детских площадок;

- проведения мероприятий, связанных с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

- проведения публичных слушаний, назначенных представительным органом муниципального образования Смоленской области или главой муниципального образования Смоленской области, по проекту устава муниципального образования Смоленской области, а также проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, по проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения);

- проведения съездов политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференций (общих собраний) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области;

- проведения съездов политических партий, конференций (общих собраний) их региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) иных общественных объединений, их региональных или местных отделений по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области;

- проведения мероприятий по сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской области в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области;

- проведения мероприятий по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области;

- проведения мероприятий, связанных с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".

Мероприятия, связанные с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, осуществляются в соответствии с Рекомендациями избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденными 10 июня 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Указанные публичные слушания, съезды политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференции (общие собрания) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, съезды политических партий, конференции (общие собрания) их региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, съезды (конференции, собрания) иных общественных объединений, их региональных или местных отделений по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области (далее - мероприятия) проводятся при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятия;

- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии;

- нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки.

Граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятий не допускаются.

Количество граждан, участвующих в мероприятиях, не должно превышать допустимое количество человек в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятий с учетом соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

По завершении мероприятий в помещениях, где они проводились, должны быть проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

- влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание;

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп (при наличии возможности).

При сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской области в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области и сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдаться дистанция до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением участия в мероприятиях, связанных с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, публичных слушаний, съездов политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференций (общих собраний) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области), съездов политических партий, конференций (общих собраний) их региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) иных общественных объединений, их региональных или местных отделений по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смащнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







