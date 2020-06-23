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Рубрика: Власть

Спецпредставитель США позитивно оценил первый раунд переговоров в Вене

Маршалл Биллингсли прибыл на встречу США-Россия в Вене 22 июня 2020 г. Фото: AFP/JOE KLAMAR Маршалл Биллингсли прибыл на встречу США-Россия в Вене 22 июня 2020 г. Фото: AFP/JOE KLAMAR
Маршалл Биллингсли прибыл на встречу США-Россия в Вене 22 июня 2020 г. Фото: AFP/JOE KLAMAR

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли оценил состоявшиеся в Вене российско-американские консультации по стратегической стабильности как очень позитивные. Об этом он написал в своем Twitter.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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Биллингсли отметил конструктивность первого раунда переговоров. "Подробно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ядерной тематики. В целом [было достигнуто] соглашение о втором раунде", - написал спецпредставитель Трампа.

Консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли за закрытыми дверями, пишет ТАСС. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что продление СНВ-3 станет одной из главных тем встречи представителей России и США в Вене. По его словам, России важно понять, каковы дальнейшие планы американской стороны в отношении этого договора.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

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