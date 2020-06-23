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23.06.2020 11:43
Рубрика: В мире

США ввели новые ограничения на работу китайских СМИ

Текст: Александр Гасюк
США усиливают давление на работающих на американской территории СМИ Китая. Как сообщает издание Politico, в понедельник Вашингтон объявил о приравнивании еще четырех китайских медиакомпаний к "иностранным миссиям". Данный шаг фактически означает, что отныне аккредитованных в Соединенных Штатах репортеров из Поднебесной будут считать чиновниками иностранного государства. Они будут обязаны раскрывать перед американскими властями служебную информацию и сведения о своих активах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под новый удар обостряющейся информационной войны между Вашингтоном и Пекином попали Центральное телевидение Китая (China Central Television), Китайская новостная служба (China News Service), а также ежедневные газеты "Жэньминь Жибао" и Global Times.

Фото: iStock
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"Решение выделить данные компании не основано на производимом ими контенте и не ограничивает их публикации в США. Оно просто констатирует, кем они являются", заявила официальный представитель Государственного департамента США. По мнению американского внешнеполитического ведомства, деятельность указанных СМИ является полностью "контролируемой правительством Китая".

Ранее Вашингтон уже применял жесткие санкции к работающим в Америке китайским журналистам, а количество аккредитованных в США сотрудников ведущих изданий, информагентств и телеканалов КНР было сокращено сразу на 40 процентов. В феврале данное решение коснулось информагентства Xinhua, Международного радио Китая, издательской группы China Daily, а также телевизионной сети China Global Television Network. Это привело к фактической высылке из страны нескольких десятков китайских корреспондентов.

В МИД Китая раскритиковали действия американских властей, назвав их "политическим преследованием в духе мышления времен холодной войны". Кроме того, в ответ Пекин заявил о выдворении из страны работающих на территории Китая американских граждан - сотрудников американской прессы. Согласно принятому китайской стороной решению, в марте корреспонденты газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal сдали свои журналистские аккредитации. Кроме того, "зеркальный ответ" Пекина, помимо указанных газет, коснулся радио Voice of America и журнала Time - эти издания стали рассматриваться правительством КНР в качестве "иностранных миссий" и были обязаны информировать китайские власти об их сотрудниках, финансировании и собственности на территории Китая.

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Отметим, что все более агрессивные действия Вашингтона по отношению к Пекину трактуются многими комментаторами в качестве подготовки США к долгосрочной и открытой конфронтации с Китаем в духе новой "холодной войны". Действующая администрация Дональда Трампа в последние месяцы взяла курс на открытое использование политических, экономических, технологических и информационных рычагов давления на КНР для подрыва потенциала своего оппонента на геополитической арене, отмечают китайские СМИ.

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