Указ губернатора Тульской области от 22 июня 2020 года № 70 "Об особенностях применения указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 при проведении 24 июня 2020 года в городе-герое Туле военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г."

В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и снижения рисков заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 29 мая 2020 года № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Министерству труда и социальной защиты Тульской области пригласить ветеранов Великой Отечественной войны на военный парад 24 июня 2020 года в городе-герое Туле в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г. (далее - Военный парад). Участие ветеранов Великой Отечественной войны в Военном параде осуществляется с учетом их желания и состояния здоровья.

Министерству здравоохранения Тульской области обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны - участников Военного парада во время Военного парада полным и непрерывным медицинским сопровождением во время Военного парада.

2. Установить, что 24 июня 2020 года:

ограничения, предусмотренные пунктом 1 указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", не распространяются на проведение в городе-герое Туле Военного парада;

ограничения, предусмотренные пунктом 2.1 указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", не распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны, участвующих в Военном параде, и сопровождающих их лиц;

ветераны Великой Отечественной войны, участвующие в Военном параде, и сопровождающие их лица, в том числе волонтеры, по пути следования к месту проведения Военного парада и обратно, во время его проведения должны соблюдать рекомендации руководителя Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и рекомендации Главного государственного санитарного врача по Тульской области;

с 9-00 до окончания Военного парада граждане, находящиеся на территории проведения Военного парада, прилегающей к ней территории в соответствии со схемой проведения Военного парада (приложение), обязаны использовать надлежащим образом (путем крепления средства индивидуальной защиты органов дыхания на переносице, закрывая все органы дыхания) средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания), за исключением лиц, участвующих в Военном параде;

комитет Тульской области по региональной безопасности во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области вправе ограничивать доступ зрителей к проведению Военного парада с учетом заполнения зрительских секторов, предусмотренных схемой.

3. Комитету Тульской области по региональной безопасности совместно с министерством молодежной политики Тульской области, администрацией города Тулы, Управлением МВД России по Тульской области в пределах компетенции обеспечить соблюдение условий для проведения военных парадов в г. Москве и регионах Российской Федерации в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, определенных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области.

4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлению федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области во взаимодействии с комитетом Тульской области по региональной безопасности обеспечить контроль за соблюдением установленных ограничений и пресечение нарушений.

5. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







