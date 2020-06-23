Указ главы Республики Тыва от 19 июня 2020 года № 145 "О внесении изменения в приложение №1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у", "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 17 июня 2020 г. № 17-00-02/04-2962-2020, постановляю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 1 приложения №1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1) гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящими Правилами, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Тыва;

случаев если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящими Правилами (в том числе оказание транспортных услуг, услуги вывоза отходов и услуги доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

случаев реализации конституционного права на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

Указанные в абзацах 2 - 7 настоящего подпункта граждане должны при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение, справку, выданную и удостоверенную работодателем, или иной документ, подтверждающий вышеперечисленные обстоятельства;".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 22 июня 2020 г.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







