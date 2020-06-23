У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви страдает от рака. Об этом сообщает РИА Новости.

Об онкологическом заболевании Калви стало известно на заседании суда, где рассматривалась жалоба на продление домашнего ареста подсудимого. Защита бизнесмена попросила разрешить Калви ежедневные прогулки, необходимые по состоянию здоровья. Адвокат предоставил суду необходимые медицинские документы, но отказался уточнить подробности диагноза.

Майкла Калви и других фигурантов этого уголовного дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Ранее Мосгорсуд продлил Калви срок домашнего ареста до середины августа.